Antetokounmpo sufre una lesión leve en la ingle y solo será baja de una a dos semanas

Antetokounmpo se retiró lesionado antes del descanso del partido que los Bucks jugaron el lunes en Cleveland, con victoria de los Cavaliers por 118-106.

El griego se sometió este martes a pruebas médicas que confirmaron que se trata de una lesión leve.

Antetokounmpo tenía un excelente inicio de temporada, con 31,2 puntos, 10,8 rebotes y 6,8 asistencias de media por partido. Es el único jugador de la NBA que promedia más de 30 puntos y 10 rebotes por partido.

El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, dijo a los medios del club que el grado de la lesión es "una buena noticia".

