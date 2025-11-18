El Baxi Manresa, a cortar la racha de tres derrotas seguidas en la Eurocopa

Los del Bages, que en esas tres derrotas consecutivas ha perdido por 13, 14 y 24 puntos de diferencia, necesitan reencontrarse con las buenas sensaciones para poder estar en la zona tranquila de la tabla.

Pese a la mala racha en competición europea, el Baxi Manresa llega a este duelo después de vencer en la pasada jornada de la Liga Endesa al Hiopos Lleida por 99-86 en un duelo catalán que no se decidió hasta el último cuarto.

En lo que a la Eurocopa se refiere, los catalanes son octavos en la tabla, fuera de las seis primeras posiciones que dan acceso a los octavos de final, aunque la igualdad en la clasificación es tal que comparten el mismo balance (3-4) que otros cuatro equipos y solo un triunfo les separa del cuarto clasificado, el Cluj-Napoca.

Por otro lado, el Reyer Venecia es quinto, con el mismo balance que los manresanos pero un mejor 'basket-average' (+16 a -32), y viene de ganar dos de los últimos tres partidos en la competición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para este encuentro, el técnico Diego Ocampo tendrá toda la plantilla a su disposición, por lo que tendrá que hacer un descarte.

En el conjunto del norte de Italia, hay un jugador con experiencia en la Liga Endesa, el ala-pívot estadounidense Kyle Wiltjer (Unicaja Málaga y La Laguna Tenerife).

El entrenador asistente de Ocampo, Carlos Flores, alertó de los peligros del Venecia en la previa del encuentro: "Jugamos contra un equipo muy físico y con jugadores determinantes en el uno contra uno, por lo que nuestra defensa tendrá que ser muy buena".