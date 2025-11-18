El Casademont, sin nada en juego ante Bakken Bearse pero con necesidad de seguir creciendo

Los rojillos llegan con los deberes hechos tras imponerse en cuatro de los cinco partidos que han disputado en esta primera fase de la competición europea, aunque con la espina clavada de haber perdido su único partido frente a los daneses en Aarhus. Incluso ya conocen a uno de los que será su rival en su grupo en la siguiente ronda, el Dinamo de Sassari, mientras que los otros dos los conocerá cuando finalicen todos los partidos -serán el segundo y tercer mejor segundo de los diez grupos-.

El objetivo de los zaragozanos será seguir creciendo como equipo pensando en la competición liguera, donde únicamente han ganado dos de los siete partidos que han disputado y que empieza a ponerles cara su clasificación para disputar la Copa del Rey tras la primera vuelta. El partido del domingo ante La Laguna Tenerife es en el que no pueden fallar y en el que tienen puesta la mirada.

Los rojillos perdieron en Dinamarca (90-78) en un pésimo partido en el que cayeron en la trampa del juego que les propuso su rival, sin ser capaces de hallar la solución para dominarlos. La propuesta es la que mantienen como formación: mucha velocidad para contrarrestar sus escasos centímetros como bloque y en cierta manera anárquico y caótico.

Jesús Ramírez deberá encontrar la solución para conseguir superar a un rival que, a priori, son claramente superiores, pero que en la primera vuelta se les atragantó, y así congraciarse con sus seguidores.

La previsión es que el técnico catalán gestione los tiempos de juego de cada uno de sus hombres y empiece a buscar soluciones para recuperar a dos hombres como Joel Soriano y Erik Stevenson, que estaban llamados a ser dos jugadores con peso específico en el equipo maño.

El partido entre Casademont Zaragoza y Bakken Bears, correspondiente a la sexta y última jornada del grupo H de la Copa FIBA Europa, se jugará este miércoles a partir de las 20 horas en el pabellón Príncipe Felipe de la capital aragonesa.