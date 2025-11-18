El Joventut recibe al Hapoel Holon israelí con el Olímpic blindado

El Olímpic estará completamente blindado, con un anillo policial en el barrio de Gorg y un sólo acceso disponible para la entrada de jugadores, árbitros y prensa, según han explicado fuentes de la entidad verdinegra a EFE.

Antes del partido, a las 19:00 horas, la 'Plataforma Badalona contra el genocidi' ('Plataforma Badalona contra el genocidio'), formada por 25 entidades de la ciudad, ha convocado una concentración de protesta delante del Palau Olímpic de Badalona.

En el ámbito, la Penya llega a este duelo en muy buena dinámica, con un pleno de victorias en la fase de grupos de la Liga de Campeones, por lo que ganar a los israelíes significaría sellar el liderato de grupo y la clasificación directa para el 'top-16'.

El pase directo a esta fase permitiría a los catalanes ahorrarse un 'play-in' que se disputaría, en formato eliminatoria al mejor de tres encuentros, durante la primera semana de enero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los catalanes, que no juegan en esta competición desde hace dos semanas, cuando vencieron por 68-79 en la pista del Bursaspor turco, vienen de vencer el pasado fin de semana en la difícil pista del Dreamland Gran Canaria por 78-92.

Por su parte, el Hapoel Holon llega a este partido en Badalona como segundo del grupo C (2-2), a dos triunfos de los verdinegros.

Un aspecto clave en dicho encuentro será el 'basket-average', ya que si los badaloneses perden por menos de 16 puntos, será imposible que los israelíes les superen en la tabla.

El técnico Dani Miret tendrá disponible a toda la plantilla, con la duda hasta última hora del ala-pívot Michael Ruzic, que arrastra molestias en un tobillo.

En el conjunto hebreo, volverán al Olímpic tanto el base Xavier Munford como el técnico Danny Franco, que ya estuvieron en su día en el duelo de Eurocopa de cuartos de final con el Hapoel Tel Aviv, marcado por los problemas en la gradería visitante.