El Surne Bilbao, sin Hilliard ni Krampelj, a cumplir el trámite sin sobresaltos

Hilliard sufrió una fractura en los huesos propios de la nariz en el entrenamiento del pasado viernes que ya le hizo perderse el partido del domingo ante el Real Madrid mientras que Krampelj descansará para recuperarse de las molestias en una de sus rodillas que le afectan en las últimas semanas.

Jaume Ponsarnau suplirá estas bajas con los canteranos Bingen Errasti y Kepa de Castro, jugadores del equipo sub 22 que ya tuvieron su oportunidad la pasada semana frente al Brno.

El equipo bilbaíno, que ganó por 51 puntos de diferencia hace tres semanas en Tiflis (62-113), no debería encontrar mayores problemas para solventar este encuentro ante un Kutaisi ya eliminado y acabar como líder en esta primera fase por encima del Peristeri.

La derrota frente a los griegos en el Bilbao Arena en el primer partido activó a los 'hombres de negro' en la competición en la que defienden su corona y solventaron ese borrón con una contundente victoria en Grecia que les ha permitido afrontar con relativa tranquilidad los dos últimos compromisos.

El primero, la pasada semana, lo liquidaron sin apuros los de Ponsarnau con un festival anotador (115-100) que, sin embargo, no dejó demasiado contento al técnico catalán.

Se puede esperar, por lo tanto, algo más de rigor defensivo en lo que el que se prevé que será otro entrenamiento de calidad que vendrá bien al conjunto bilbaíno para afinar su puesta a punto de cara al derbi vasco del próximo domingo en el Buesa Arena ante Baskonia.