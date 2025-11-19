99-113. Los Celtics superan a los Nets en otra noche sin minutos para Hugo González

Los Celtics (8-7) se pusieron por primera vez esta temporada con un balance positivo en la tabla, mientras que los Nets (2-12) volvieron a la senda de la derrota tras ganar en Washington su anterior partido.

Fue el segundo partido seguido en el que González, que promedia 12,4 minutos por partido en pista, volvió a quedarse en el banquillo por decisión técnica.

Para los Celtics destacó Jaylen Brown con 29 puntos, mientras que Payton Pritchard aportó 22 puntos y 10 rebotes. Para los Nets, Michael Porter Jr. terminó con 25 puntos.

Fue un partido sin grandes diferencias, aunque Boston mantuvo el control, incluso cuando Brooklyn llegó a ponerse por delante 90-89 en el último cuarto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La respuesta de los Celtics fue demoledora: un parcial de 3-18 que dejó el marcador en 93-107 y liquidó el partido a 2:55 del final.

Celtics y Nets volverán a enfrentarse el viernes, esta vez en Boston, en partido de NBA Cup.