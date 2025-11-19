Brizuela: "La plantilla tiene ganas de ver qué nos depara el futuro"

El internacional español ha señalado que "solamente han pasado tres días" desde la llegada del preparador de Gavà, pero ve "a la gente con ilusión y confianza", más todavía tras "una semana de transición muy positiva" con tres victorias consecutivas con el técnico interino Òscar Orellana.

Sobre los cambios que ha introducido Pascual en los entrenamientos, Brizuela no ha querido dar detalles: "Cualquier entrenador viene con sus ideas. Xavi está haciendo esfuerzo para adaptarse a lo que teníamos que funcionaba. Son muchas cosas, pero no las voy a desvelar por el bien del partido de mañana".

El jugador vasco ha explicado que es la cuarta vez en sus doce años como profesional que vive un cambio de entrenador y que cuando esto sucede "la responsabilidad es de todos y la sensación que queda es de fracaso colectivo".

"Con un nuevo entrenador todos intentan dar un paso adelante, se remueve el avispero. Hay que juntar filas, intentar unirse lo más rápido posible. Por mi experiencia, algunas veces ha salido mejor que otras. Esta vez veo a la plantilla con ilusión y al entrenador también. Creo que va a funcionar, los primeros días han sido muy positivos. La sensación es muy buena", ha confesado.

Preguntado por su rol, Brizuela ha declarado que puede "ayudar al equipo bajo cualquier entrenador" y ha recordado lo que le dijo una vez su agente: "Cada jugador tiene que aprender a jugar con cualquier entrenador para sobrevivir en este negocio".

"En el Barça los objetivos son máximos sea quien sea el entrenador y los jugadores. No han cambiado. Es lo que nos ha transmitido Xavi. Tiene confianza plena en la plantilla, cree que podemos competir por todo. Es lo que pensábamos desde el inicio, los objetivos son máximos", ha concluido.