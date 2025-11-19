El Real Madrid, a retomar la senda victoriosa en casa ante el sorprendente Zalgiris

Del peligro de éste ya sabe el conjunto blanco, pues el pasado curso fue capaz de ganar a domicilio en el Movistar Arena en el que fue uno de los tropiezos más dolorosos del curso. Así las cosas, el técnico Sergio Scariolo considera que se miden a "uno de los mejores equipos de estos primeros partidos de la Euroliga": "Tienen rendimiento ofensivo muy bueno, con un porcentaje de tiro alto, con capacidad de ir en contraataque, sobre todo desde las pérdidas que saben forzar al rival y con buena habilidad en jugar los aclarados".

"En el apartado ofensivo tenemos que seguir con la capacidad de generar los tiros de alto porcentaje que hemos tenido hasta ahora, pero obviamente intentando convertir, eso es lo que cambia completamente todo", manifestó ante los medios de comunicación en el pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

Scariolo cree que, en general, defensivamente están siendo "sólidos" y señaló: "Hay situaciones donde te tienes que enfrentar a equipos buenísimos, sobre todo los que te proponen dos o tres manejadores a la vez, que es una situación muy complicada para un equipo de nuestra estructura y para cualquiera. Yo creo que eso es básicamente lo que funciona hoy mismo en la Euroliga, seleccionar bien los marcajes, estar realmente capacitado para hacer múltiples esfuerzos a lo largo de la misma posesión".

En cuanto a nombres propios, confirmó que no cree que pueda disponer de todas las plantillas (el ucraniano Alex Len no estuvo presente en la parte abierta de la sesión a los medios de comunicación), que "hay cero opción, ninguna opción" de que el canadiense Trey Lyles pueda irse a la NBA a mediados de temporada y que, aunque Theo Maledon se siente "más cómodo en el uno", se puede adaptar también a jugar en el dos "para poder conseguir un poco lo que vemos, que es una tendencia absolutamente dominante de la Euroliga, de tener muchos manejadores en cancha".

El italiano habló también acerca del hecho de que Izan Almansa vaya con la selección española a las ventanas: "Ya ha jugado unos cuantos partidos con España en ventanas anteriores y espero que sea para ayudar tangiblemente a la selección y también para darle la posibilidad de competir en unos partidos internacionales. Es una buena idea, esperemos que no pase nada físicamente para que pueda incorporarse incluso desde prácticamente el inicio de la concentración".

Es la primera lista internacional en mucho tiempo que no da él, anteriormente en el cargo: "Bastante tengo con lo mío, pero sí que he visto que lamentablemente no tenemos muchísimo tanque donde pescar. Entiendo que haya la doble exigencia como siempre de clasificarse para los campeonatos y de promover experiencia a jugadores jóvenes, básicamente todos han estado en la A o en la B anteriormente. Darle continuidad es una muy buena idea y deseamos que puedan sacar dos victorias y a la vez que haya respuesta positiva de los jugadores jóvenes que están afianzándose dentro del equipo".

"Siendo de un club quieres que los jugadores entrenen para ti y descansen cuando no entrenan o juegan, pero a la vez en la selección son importantes. El movimiento de selección todavía tiene un valor, tiene una importancia, tiene un sentido; a veces hay que hacer algún sacrificio. A veces el momento cuando vuelven de las ventanas, los siguientes 15 días, es crítico por lo que todo el mundo me dice e intentaremos cuidarlos y manejar bien un poco las cargas a partir de ahí. Es incuestionable que un club como el Real Madrid tiene que dar la posibilidad a los jugadores de que disfruten de la participación en los partidos de su selección", completó.