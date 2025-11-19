Joventut y Hapoel Holon acceden sin problemas al Olímpic pese a las protestas convocadas

Desde las 15.00 GMT, tres horas antes de la convocatoria de las protestas, los Mossos d'Esquadra han aplicado un perímetro policial alrededor del pabellón, y en zonas situadas a más de dos quilómetros de distancia, para facilitar el trayecto de los equipos y evitar incidentes en las calles de la ciudad catalana.

Según confirmaron a EFE fuentes del Ayuntamiento de Badalona (noreste de España), dicho perímetro lo formaron unas cincuenta furgonetas policiales y dos helicópteros, con el objetivo de evitar las protestas y hacer que todos los agentes mobilizados estuvieran en el pabellón horas antes del inicio del partido.

El primer equipo en llegar fue el Hapoel Holon, en un autocar rodeado por cuatro furgonetas de Mossos d'Esquadra, en un camino que empezó en el Hotel Badalona Tower.

Después hicieron lo propio los integrantes de la tripleta arbitral, en una furgoneta blindada, formada por el húngaro Peter Praksch, el serbio Petar Pesic y el lituano Juozas Barkauskas.

Poco después llegó el Joventut, que a diferencia de otros encuentros donde los jugadores llegan en su coche particular, lo hicieron en furgonetas blindadas desde el Hotel Marina, complejo donde estuvieron concentrados este miércoles.

Por lo tanto, todos los actores necesarios para la disputa del partido accedieron al Olímpic sin complicaciones, aunque horas antes de lo habitual y rodeados de un dispositivo de seguridad reforzado, y está previsto que el partido empiece a la 19.45 GMT, tal y como estaba inicialmente previsto.

El club verdinegro anunció el pasado lunes que el encuentro, declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, iba a disputarse a puerta cerrada por razones de seguridad.

Antes del partido, a las 18.00 GMT, la 'Plataforma Badalona contra el genocidi' ('Plataforma Badalona contra el genocidio'), formada por 25 entidades de la ciudad, ha convocado una concentración de protesta delante del Palau Olímpic.