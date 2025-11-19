La segunda etapa de Xavi Pascual en el Barça empieza en Turquía

Tras la destitución de Joan Peñarroya el pasado 9 de noviembre, el conjunto catalán ha enlazado tres victorias contra el Bayern Múnich (74-75) y el Virtus Bolonia (88-81) en la competición continental, y frente al Baskonia (91-83) en la Liga Endesa.

Este cambio de dinámica se explica, en parte, por el paso adelante de los jugadores en la energía y la responsabilidad individual en la defensa, algo que se ha reflejado en la media de puntos encajados, que ha pasado de 87,6 en los quince encuentros previos, a 79,3 en los tres más recientes.

Pese a que la muestra es escasa, Orellana pareció encontrar un mejor equilibrio en los quintetos y ataques más estructurados, algo que el conjunto catalán tratará de prolongar este jueves bajo la batuta de Pascual.

En su primera comparecencia de prensa en el cargo, el preparador de Gavà (Barcelona) ha explicado que las sensaciones en los dos primeros entrenamientos con la plantilla "superan las mejores expectativas" y ha destacado la importancia de controlar las emociones en su debut.

"Tendremos que hacer un partido muy equilibrado para ganar, no será fácil. Los jugadores lo darán todo, pero la situación y el entrenador son nuevos. Tendrán la presión de demostrar y necesitaremos calma en los momentos difíciles para ganar", ha valorado.

Pascual ha reconocido que el Anadolu llegará a la cita con bajas importantes, empezando por su gran emblema, el base Shane Larkin, y siguiendo por en el juego exterior, PJ Dozier, además de la duda de Rodrigue Beaubois, y las ausencias en la pintura de Vincent Poirier y Georgios Papagiannis.

Sin embargo, el preparador de Gavà ha analizado que el Anadolu Efes cuenta con una "plantilla larga" y es "un equipo dinámico" que, forzado por las bajas en la zona, usa a dos "cuatros y medio", Erican Osmani y el exazulgrana Ronalds Smits, que "abren el campo". "No es el perfil que mejor se adapte a nuestra defensa", ha alertado.

En esta línea, el escolta Darío Brizuela ha destacado que "estar sólidos en defensa será la clave", puesto que "si vas a campo ajeno en la Euroliga a jugar a 100 puntos, lo más probables es perder".

El guipuzcoano también ha elogiado el "muchísimo talento de la línea exterior" del conjunto estambulí, donde actualmente destacan los escoltas Isaia Cordinier y Jordan Loyd.

Con todo, el Barça y el Anadolu Efes han seguido una trayectoria antagónica en este inicio de curso: los azulgranas son sextos con siete victorias y cuatro derrotas, y los turcos son decimosextos con cuatro triunfos y siete tropiezos.