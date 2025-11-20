110-96. El regreso de Jimmy Butler a Miami tendrá que esperar

Norman Powell firmó 17 de sus 25 puntos en un cuarto período espectacular y dirigió la victoria de Miami con diez de catorce en tiros de campo y cuatro de siete en triples.

El equipo de Erik Spoelstra tiene un balance de siete victorias y una sola derrota en casa. En total, Miami, ganó nueve y perdió seis en el Este.

Bam Adebayo aportó 9 de sus 20 puntos en el cuarto período, mientras que Andrew Wiggins sumó 17. El mexicano Jaime Jáquez Jr contribuyó con 12 puntos y 7 asistencias.

Los Heat tumbaron a unos Warriors sin Curry, Butler, Draymond Green ni Al Horford.

Butler dejó a los Heat entre polémicas a mediados de la última temporada para recalar en los Golden State Warriors, en los que ha tenido un gran impacto desde el primer momento.

Los aficionados de los Heat tenían marcado en el calendario este 19 de noviembre, pero el reencuentro con Butler tendrá que esperar.

Su exjugador venía de anotar 33 puntos en 38 minutos en la derrota 121-113 sufrida por los Warriors en Orlando y, como suele ocurrir, no saltó a la pista en el segundo partido de un 'back to back' para evitar sobrecargas.

El mejor de los Warriors fue Brandin Podziemski, con 20 puntos y 8 rebotes.