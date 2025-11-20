El base estadounidense Forrest volverá tras la ventana FIBA

El técnico italiano se mostró optimista con la evolución del base, lesionado hace más de un mes, pero descubrió que un virus estomacal amenaza a la plantilla azulgrana de cara al partido de este viernes de Euroliga en Vitoria ante el Bayern Múnich.

Un partido en el que el Baskonia vuelve a jugar en casa tras varios partidos fuera saldados con derrota. “Es muy importante ver a nuestro afición con nosotros después de muchos partidos fuera. Es más fácil jugar en casa para todos los equipos”, confesó Galbiati.

“Necesitamos continuar con buena dirección en el Buesa y ganar partidos fuera de casa”, agregó sobre la racha negativa a domicilio. “No estoy contento por los resultados, pero el equipo está bien”, manifestó el lombardo.

Sobre el Bayern indicó que “es un equipo muy bien construido con anotadores y cincos importantes”, pero matizó que juegan un ritmo contrario al suyo. “Es más lento”, dijo.

En este sentido espera que los interiores del Baskonia, Khalifa Diop, Mamadi Diakité, Tadas Sedekerskis y Rodions Kurucs, tengan más impacto en este partido, aunque apuntó que "todos los jugadores son necesarios por cómo está construido este equipo", que juega con muchas rotaciones.