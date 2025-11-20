El Valencia colaboró para que Moore vaya con Macedonia, lo que facilitará su rotación acb

Actualmente, además de Moore en la plantilla del Valencia Basket, hay otros dos jugadores que ocupan plaza de extracomunitario en la acb, sus compatriotas Kameron Taylor y Braxton Key, y en los partidos de la Liga Endesa y de la Copa del Rey solo puede haber dos de esas fichas entre los doce del acta.

"Es un tema en el que hemos colaborado cuando sus agentes nos pusieron este tema sobre la mesa, porque entendíamos que era muy bueno para él y, como club, hemos colaborado para que se perdiera un entrenamiento esta semana y ya está", apuntó este jueves el técnico Pedro Martínez.

El jugador se desplazó a Macedonia del Norte para culminar el proceso de nacionalización, requisito indispensable para poder jugar con su selección, que a su vez lo es para que no cuente como extracomunitario en las competiciones españolas.

"El chico está contento y esperemos que pueda jugar algunos partidos la semana que viene con Macedonia. En la rotación de la acb beneficia; buena noticia para él y para nosotros", admitió.

"Nosotros le hemos fichado como jugador sin pasaporte. Lo seguimos mucho el año pasado y lo fichamos sin importarnos ese tema. Estamos encantados porque es un magnífico chico y es muy buen jugador", añadió.

Además de a Moore, Macedonia del Norte ha convocado para estas próximas ventanas FIBA al también extaronja Nate Sestina y, según pudo saber EFE, porque cuando se inició la colaboración entre el club y la federación balcánica también se incluyó al ala-pívot, ya que formaba entonces parte de la plantilla.

El entrenador del conjunto valenciano señaló que, en su opinión, no deberían existir las restricciones. "Para mí no debería haber restricciones de ningún tipo. La acb debería ser igual que la Euroliga para evitar la búsqueda de este tipo de situaciones burocráticas", concluyó.