El Valencia pasa la barrera de los cien mil espectadores en ocho choques en el Roig Arena

La cifra supone más de la mitad de los 202.198 espectadores que consiguió en los 33 encuentros que disputó la pasada campaña como local en la Fonteta, el pabellón municipal que fue su casa durante casi cuarenta años.

En esta nueva campaña, la asistencia media al Roig Arena ha sido hasta ahora de 12.852 aficionados y el tope lo estableció en el encuentro de la Euroliga contra el Real Madrid al que asistieron 14.922 espectadores. El mínimo lo marcó hasta ahora el encuentro ante el Dubai, también en el torneo continental y al que asistieron 10.462 aficionados.

En la ACB, la mejor entrada fueron las 14.818 personas que asistieron al encuentro ante el Barcelona de la primera jornada de la Liga Endesa y la entrada más ‘floja’ la firmó ante el Burgos, con 11.501 personas en las gradas.

La pasada campaña, aún en la Fonteta, la mayor entrada fueron los 8.081 espectadores que acudieron al último encuentro oficial del club en ese escenario, el tercer partido de la final de la Liga Endesa contra el Real Madrid. La menor entrada se vivió en un encuentro en la Eurocopa ante el Olimpia Liubliana, al que asistieron 4.184 personas.

Tras casi cuatro décadas en la Fonteta, el Valencia Basket se trasladó este verano al Roig Arena, un recinto multiusos levantado en una parcela municipal e impulsado y costeado por su máximo accionista Juan Roig como piedra angular de un proyecto de 400 millones de presupuesto, de los cuales 365 han ido para la construcción y puesta en marcha del recinto.

En ‘modo baloncesto’ el actual aforo del Roig Arena es de 15.600 espectadores frente a los 8.081 que tenía la Fonteta tras las últimas reformas.