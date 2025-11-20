Kosner Baskonia y Bayern, dos estilos opuestos se citan mañana en Vitoria

La velocidad de los azulgranas chocará de frente con el ritmo pausado y la serenidad del plantel bávaro, que se presenta en la capital vasca con cinco victorias y seis derrotas.

El entrenador de los muniqueses, Gordon Herbert, tiene las dudas del exbaskonista Kamar Baldwin y Wenyen Gabriel y están descartados Elías Harris y Rokas Jokubaitis.

Se trata de un equipo que hasta la fecha ha destacado por sus juego interior, pero la última llegada de Spencer Dinwiddie, base procedente de la NBA, ha cambiado el dibujo de un equipo que suma dos derrotas consecutivas, por solo dos y un punto.

Los teutones únicamente han logrado una victoria como visitantes, en París (82-86), y siempre que han pasado de 80 puntos han logrado el triunfo.

Cabe destacar, no obstante, su capacidad defensiva: aunque no tienen facilidad anotadora, su defensa le ha dado réditos en muchos partidos. De hecho, el Olympiacos solo pudo conseguir 53 puntos cuando se midió a la escuadra alemana en la que sobresalen, además de Dinwiddie, Isaiah Mike o Andreas Obst, uno de los mejores tiradores de la competición.

El entrenador del Baskonia, Paolo Galbiati, no podrá contar aún con el base Trent Forrest, que afronta la recta final de su recuperación, y tiene a varios jugadores tocados por un virus estomacal que afecta a la plantilla.

El Baskonia vuelve a casa tras cuatro derrotas consecutivas como visitante entre ACB y Euroliga y se agarra al empuje de su afición para recuperar sensaciones.