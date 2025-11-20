Los triples, la cuenta pendiente el Real Madrid en su meritorio triunfo ante el Zalgiris

Solo una vez el bando madridista transformó menos triples como anfitrión, curiosamente en su debut en la competición el 16 de octubre del año 2000 contra el Olympiacos griego. En aquella ocasión fue uno de un total de siete intentos. Lo anotó Lucio Angulo y los suyos acabaron ganando por 75-73.

Hubo además otra vez en la que el Real Madrid se marchó con únicamente dos triples en un enfrentamiento en su feudo en el torneo, en la temporada 2022-2023 contra el Barça. El croata Mario Hezonja y el argentino Gabriel Deck fueron los únicos que acertaron pese a que el plantel intentó hasta veintidós lanzamientos lejanos en la victoria por 65-64.

En esta ocasión los de Sergio Scariolo probaron hasta nueve veces. Tras marcharse al descanso con un 0 de 4, fue en la segunda parte cuando entraron los de Alberto Abalde, en su único intento, y uno de los dos de Trey Lyles. Además lanzaron sin éxito Theo Maledon (0 de 3) y Facundo Campazzo, Hezonja y Deck (0 de 1 cada uno).

Al finalizar el duelo en rueda de prensa el técnico comentó : "Esperemos que poco a poco se sume también un poco de aportación en el tiro exterior. Tiene mucho mérito meter 100 puntos con solo dos triples".

