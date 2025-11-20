Pedro Martínez: El Estrella Roja ha cogido una racha muy buena y es un equipo muy físico

"Es un partido muy motivante, contra un equipo que es está en una racha muy buena. Han ganado siete de los últimos ocho en la Euroliga y en su liga los han ganado todos. Es un equipo que ha cogido un momento de forma muy bueno con el cambio de entrenador. Es un equipo muy físico, uno de los mejores equipos de la Euroliga esta temporada", señaló en declaraciones a los medios.

"Será un partido muy difícil porque tienen un muy buen equipo y porque van primeros. Son un equipo muy físico. Tenemos que dar nuestro máximo e intentar ganar y si no jugar lo mejor posible. Si nos da para ganar, bien, y si no, a pensar en lo siguiente", añadió.

El entrenador se mostró conscientes de las diferencias que hay en la forma de rotar los jugadores de ambos equipos, dado que en el caso del equipo serbio es habitual que varios pasen de 30 minutos por encuentro en las últimas semanas.

"Cada equipo tiene su filosofía y ellos tiene una que les va muy bien. Entiendo que tiene una parte positiva de que los jugadores que juegan mucho seguido y es que tienen confianza y están más a gusto. Nosotros queremos que se adapten a otra forma de jugar. Todas son buenas y malas, depende de jugadores, equipos y momentos", señaló.

Preguntado por las buenas cifras de asistencia al Roig Arena de la temporada y por el hecho de que coincida el horario del partido contra el Estrella Roja con el derbi entre el Valencia y el Levante, dijo que solo se deben de preocupar por las cosas que dependen de ellos.

"Eso es tener una instalación de máximo nivel, que parece que a la gente le está gustando la experiencia de venir a vernos, e intentar hacer un juego atractivo y dinámico y que los jugadores transmitan unos valores de esfuerzo, perseverancia y lucha que haga que la gente se sienta identificada", desgranó.

"Creo que es un partido muy atractivo, de máximo nivel e intentaremos jugar lo mejor posible. Si está lleno nos ayuda y, a nivel de club, nos da mucha energía, pero si vienen mil jugaremos para ellos con la misma mentalidad. No jugamos por un número, sino por las personas que vienen", concluyó.