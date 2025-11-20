Pedro Martínez: Me sorprende que saquen si hay caso Larry y no si había caso Hugo González

"Hay un poco de sorpresa por mi parte, porque la prensa de Madrid en este caso saque si hay caso Larry. Los de Valencia habéis estado muy bien, habéis preguntado y me parece muy bien, pero no se ha sacado un titular de si había caso o no. Puedo estar equivocado, porque no leo todo, pero no recuerdo que el año pasado en la prensa de Madrid se sacara si había caso con Hugo González", señaló en una comparecencia ante los medios.
El técnico recordó que González es también "un chico muy joven, que tiene un grandísimo talento y que, sin jugar demasiado en el Real Madrid, y sin entrar muchos días en las convocatorias, fue primera ronda del draft y ahora está jugando en la NBA con un cierto impacto".
"La preocupación que parece que tienen en las ciudades de nuestros rivales sobre qué hacemos con nuestros jugadores parece que no la tenían con los suyos y me ha causado una cierta sorpresa. Estamos muy tranquilos porque Larry es excelente, tiene una actitud buenísima y tenemos una plantilla muy larga, afortunadamente, que nos permite ser competitivos", apuntó.
El entrenador recordó que hicieron "una plantilla muy larga" con la idea de que jugaran "cerca de noventa partidos esta temporada". "Es inevitable, con el ritmo de entrenamientos y partidos, que tengamos problemas físicos. Si no hay lesiones, es más un problema que una ventaja", admitió.
Pero el entrenador dijo que, en su opinión, ganaron la Supercopa porque tienen esa plantilla larga. "Cuando parece que no tenemos incidencias, tenemos que tomar decisiones y gente mal pensada puede pensar que es 'dar un toque' al jugador, castigarlo porque no estoy contento o porque me sobra", lamentó.
"Me podrías preguntar por otros que están en la misma situación, aunque tenéis más interés en uno que en otro, pero yo tengo interés en los quince. De Larrea es un chico magnífico, lo llevo entrenando la semana pasada y esta y tiene una actitud sensacional. No esta semana, que no ha jugado, sino siempre", recalcó.
"Es ejemplar en su actitud y en su día a día. Tiene una mentalidad buenísima y me gustaría que jugara, es un objetivo individual que tengo con él de que se desarrolle lo máximo posible. Pero tengo una responsabilidad con todos, no solo con él", apuntó.
Pedro Martínez señaló que la pasada campaña, con él como entrenador, jugó "muchísimos minutos" porque "se aprovechó de una cosa que no depende de él porque hubo muchísimas lesiones".
"Este año no está sucediendo de momento y está teniendo una incidencia menor, pero la temporada es muy larga y estoy muy contento con él y estoy seguro de que va a ser muy importante para nosotros, como lo van a ser todos los demás", subrayó.
"Los jugadores deben esperar su momento, trabajar en el día a día lo mejor que puedan, cosa que hacen Larry y todos",añadió.
El entrenador dijo que, cuando deben hacer descartes técnicos, tienen "un debate muy grande a nivel interno", que valorar muchas coas para no ser injustos y no generar desconfianza en los jugadores.