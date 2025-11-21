Aldama brilla con 29 puntos y el dominicano David Jones García irrumpe con los Spurs

Normalmente el sexto hombre de Memphis, el canario terminó con 29 puntos -igualando su récord anotador en la NBA- 5 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones en algo más de 27 minutos y medio en pista, superando en tiempo de juego a cualquiera de sus compañeros.

Así, aprovechó la oportunidad que le brindó Tuomas Iisalo para liderar el contundente triunfo de unos Grizzlies (5-11) sin Ja Morant, que navegan por un tormentoso inicio de temporada.

Aún más complicado está siendo el arranque de campaña de los Kings (3-13), que acumulan ocho derrotas seguidas y que, además, hoy recibieron la confirmación de que Domantas Sabonis será baja un mínimo de tres a cuatro semanas por una lesión en el menisco de la rodilla izquierda.

Los Spurs (11-4) siguen encontrando maneras de ganar pese a las importantes bajas de Victor Wembanyama, Stephon Castle o Dylan Harper. De'Aaron Fox volvió a asumir las riendas del equipo con 26 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hoy contó con la colaboración de Keldon Johnson (25 puntos) y de Julian Champagnie (20 puntos), pero también de David Jones García, que tuvo su mejor noche en la NBA con 12 puntos.

El dominicano, con un contrato dual que le permite jugar tanto en la NBA como en la G League, disputó 18 minutos y 33 segundos y, además de los 12 puntos, aportó 5 rebotes, 6 asistencias, 3 robos y un tapón. Cerró el encuentro con un 5 de 7 en tiros de campo (71,4 %), con un 1 de 1 en triples.

Así, los Spurs superaron los 38 puntos de Nickeil Alexander-Walker para los Hawks (9-7), que también contaron con un nuevo doble-doble de Jalen Johnson, con 26 puntos y 12 rebotes.

Tyrese Maxey rompió su techo anotador con 54 puntos en la victoria de los Philadelphia 76ers (9-6) por 114-123 en Milwaukee frente a los Bucks (8-8) en una prórroga.

Maxey empató el partido a 106 con dos tiros libres para llevar el partido a un tiempo extra en el que anotó otros 6 puntos y que los 76ers ganaron con un parcial de 8-17.

Maxey anotó 18 de 30 tiros de campo (60 %), incluidos 6 de 15 en triples (40 %), así como 12 de 14 desde la línea de personal (85,7 %) en 46 minutos y 38 segundos de juego, tras un tiempo extra.

El escolta de los 76ers, el jugador que más minutos en pista de la NBA promedia, completó su actuación con 9 asistencias, 5 rebotes, 3 robos y 3 tapones, aunque también cometió tres pérdidas.

Para los Bucks, sin Giannis Antetokounmpo, Ryan Rollins firmó un doble-doble con 32 puntos -igualando su máximo anotador- y 14 asistencias.

Los Orlando Magic (9-7) atraviesan un momento dulce pese a la ausencia por lesión de su estrella, Paolo Banchero, con la quinta victoria en sus últimos seis partidos.

Este jueves superaron por 129-101 a unos Los Angeles Clippers (4-11) que viven la situación opuesta, con nueve derrotas en los últimos diez encuentros.

Jalen Suggs fue el máximo anotador de los Magic con 23 puntos, mientras que Franz Wagner aportó 20.

Para los Clippers, solo James Harden e Ivica Zubac superaron los 10 puntos. Harden anotó 31, mientras que el croata terminó con 14 puntos y 19 rebotes.