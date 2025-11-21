Hezonja, convocado con Croacia para la próxima ventana FIBA de clasificación al Mundial

El combinado croata, que juega en casa, se reunirá en Zagreb el día de noviembre y el 26 viajará a Osijek, donde el día 28 se medirán a la selección de Chipre en el primer partido de clasificación a la cita mundialista, que se celebrará en Catar del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027.

El seleccionador croata, Tomislav Mijatović, publicó la lista de convocados para este partido, en la que figuran seis jugadores de equipos españoles y en la que destaca Hezonja, único jugador que no viajará con el resto del equipo a Zagreb debido a su compromiso de Euroliga esa misma semana con el Real Madrid.

Para esta ventana FIBA también han sido llamados Luka Bozic (Covirán Granada), Danko Brankovic y Dominik Mavra (Río Breogán), Goran Filipovic (Movistar Estudiantes), Toni Nakic (UCAM Murcia) y Michael Ruzic (Joventut Badalona).

"Es importante que todos los que están bajo la atenta mirada del cuerpo técnico y la Federación desempeñen un papel destacado en sus clubes, que estén al ritmo de la competición, a un alto nivel y que sean piezas clave para el juego de sus equipos. Esta es la clave para mantener y mejorar la cohesión y el sistema de juego de la selección nacional", afirmó Mijatović.

Croacia está encuadrada en el Grupo E en la primera fase de clasificación al Mundial junto a Chipre, Alemania e Israel. Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la segunda ronda de las eliminatorias europeas, donde se les unirán otros tres equipos de otros grupos y donde conservarán los resultados cosechados en la primera ronda de clasificación.

En esa segunda ronda, cada equipo jugará partidos de ida y vuelta contra tres equipos del otro grupo en tres ventanas clasificatorias más, previstas para agosto de 2026, noviembre de 2026 y febrero de 2027. Después de los seis partidos, los tres mejores equipos de cada grupo se clasificarán para la Copa del Mundo.