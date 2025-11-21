Tyrese Maxey rompe su techo con 54 puntos

Maxey anotó 18 de 30 tiros de campo (60 %), incluidos 6 de 15 en triples (40 %), así como 12 de 14 desde la línea de personal (85,7 %) en 46 minutos y 38 segundos de juego, tras un tiempo extra.

El escolta de los 76ers completó su actuación con 9 asistencias, 5 rebotes, 3 robos y 3 tapones, aunque también cometió tres pérdidas.

Hasta ahora, su máximo anotador eran los 52 puntos que le endosó a los San Antonio Spurs hace dos temporadas.

Maxey es el jugador más utilizado de la liga, promediando 40,7 minutos en los 15 partidos que han disputado los 76ers (9-6).

La estrella de los 76ers, que ha desbancado a Joel Embiid y Paul George-, promedia 33,4 puntos, 4,7 rebotes y 7,9 asistencias por partido.