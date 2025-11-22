107-143. Los Miami Heat se dan un festín en Chicago

Los Heat cogieron aire fuera de casa, donde habían perdido cuatro de sus anteriores cinco partidos antes de la visita a los Bulls.

Kel'el Ware añadió catorce rebotes a sus veinte puntos; Norman Powell metió 19 puntos, Bam Adebayo aportó 18 puntos, siete rebotes y cinco asistencias y Keshad Johnson logró un doble doble de catorce puntos y doce rebotes saliendo del banquillo.

El mexicano Jaime Jáquez disputó otro partido sólido, con diez puntos, siete rebotes y siete asistencias.

Miami incrementó a 2-1 su balance en la Copa de la NBA y a 10-6 en lo que va de la temporada regular.

Aguantaron un cuarto los Bulls en el United Center, pero pagaron un contundente parcial de 28-7 de los Heat al comienzo del segundo período.

La noche negativa de los Bulls estuvo representada por los seis puntos de Nikola Vucevic, el gran protagonista del último triunfo de Chicago y que venía de anotar el triple decisivo para la victoria sobre la bocina en el campo de los Portland Trail Blazers.

Los Bulls, en los que estuvieron ausentes Coby White y Zach Collins, no pasaron de un 41 % de acierto en tiros de campo. Su máximo anotador fue Ayo Dosunmu, con 23 puntos.