116-131. Harden destroza a los Hornets con 55 puntos

Pocas horas después de que el veterano Chris Paul anunciara su retirada de la NBA al finalizar la presente temporada, tras 21 años en la liga, los Clippers se regalaron un gran triunfo a domicilio para incrementar su balance a cinco victorias y once derrotas en la temporada regular.

Harden se quedó a seis puntos de la mejor marca de su carrera, al conectar 17 de sus 26 tiros de campo y al meter diez triples de los 16 lanzados. Añadió además un once de catorce desde la línea de libres a un partido en el que también capturó tres rebotes y repartió siete asistencias.

La mejor marca de la Barba es de 61 puntos, conseguida dos veces, contra los San Antonio Spurs y contra los New York Knicks en 2019.

Los Clippers compitieron en Charlotte sin poder contar con Kawhi Leonard, Bradley Beal ni Derrick Jones Jr.

El pívot Ivica Zubac fue el principal socio de Harden, con 18 puntos, nueve rebotes y seis asistencias. Chris Paul, a sus 40 años, aportó tres puntos, cuatro rebotes y ocho asistencias en 23 minutos saliendo del banquillo.

En los Hornets, el novato Kon Knueppel, cuarta elección absoluta en el último draft, metió 26 puntos, mientras que LaMelo Ball aportó 18.

Charlotte tiene un balance de cuatro victorias y doce derrotas tras perder su quinto partido consecutivo.