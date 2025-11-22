Toronto vuela a cuartos de la Copa NBA, Jokic domina y Blazers opacan exhibición de Curry

Además, los Portland Trail Blazers del técnico brasileño Tiago Splitter opacaron la gran noche de Steph Curry, que metió 38 puntos y conectó nueve triples.

Tras comenzar el año con cuatro derrotas en cinco partidos, los Raptors han cambiado por completo la dinámica de su campaña y sumaron, con su 140-110 a los modestos Washington Wizards, su quinto triunfo seguido y el décimo en los últimos once encuentros.

La franquicia canadiense tiene un balance perfecto de tres victorias de tres en la Copa y se convirtió en la primera clasificada para la siguiente ronda.

Los Raptors lanzaron con un espectacular 57 % de acierto y conectaron 14 triples de 29. Brandon Ingram y RJ Barrett metieron 24 puntos, y Scottie Barnes y Sandro Mamukelashvili aportaron 23 cada uno.

En la segunda plaza de su grupo están los Cleveland Cavaliers, que se impusieron por 120-109 a unos Indiana Pacers en crisis en un derbi entre franquicias del Mid-West estadounidense.

Los Cavs contaron con 32 puntos de Donovan Mitchell, frente a unos Pacers que, tras jugar las Finales el año pasado, están hundidos en el Este con un balance de 2-14.

En Houston, Jokic destrozó a los Rockets con 34 puntos, diez rebotes y nueve asistencias, al quedarse a un paso del que sería su cuarto triple doble consecutivo y el décimo del curso.

Jamal Murray contribuyó en la victoria con 26 puntos y diez asistencias frente a unos Rockets en los que Kevin Durant no pasó de los trece puntos, con cinco de catorce en tiros.

Los Thunder ganaron con 32 puntos de diferencia en el campo de los Jazz (144-112) pese a ir perdiendo por 18 en el primer período, en una nueva prueba de fuerza de los campeones.

OKC lleva ocho triunfos seguidos y tiene un balance de 16-1 en esta campaña. Ganó además los dos partidos disputados en la Copa de la NBA, y está empatado con los Phoenix Suns, que este viernes doblegaron 114-113 a los Minnesota Timberwolves.

Shai Gilgeous Alexander sigue dominando con los Thunder y selló 31 puntos y ocho asistencias en 30 minutos en pista.

Los Blazers de Tiago Splitter dieron la sorpresa con un gran triunfo en el campo de los Warriors (127-123), con Caleb Love como protagonista inesperado con 26 puntos (11 de ellos en el cuarto período) y seis triples.

Su gran ritmo anotador frustró la gran noche de Curry, que regresó tras perderse el partido de Miami del pasado miércoles con 38 puntos y nueve triples.

Los Nets de Jordi Fernández ganaron 113-105 en el campo de los Celtics de Hugo González en un derbi español.

Los Nets se confirmaron como un equipo más competitivo lejos de Brooklyn. Sus tres victorias de la temporada llegaron fuera de casa, mientras que, en el Barclays Center neoyorquino, perdieron los siete encuentros disputados.

Michael Porter Jr. dirigió al equipo de Jordi Fernández con 33 puntos y ocho rebotes, con 13 de 21 en tiros de campo y cuatro de seis desde el arco.

En otro partido disputado este viernes, el novato Cooper Flagg, número uno absoluto en el último draft, lideró al victoria 118-115 de los Dallas Mavericks contra los New Orleans Pelicans con 29 puntos, su mejor marca en la NBA.