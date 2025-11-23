117-127. Los Heat asaltan Philadelphia con 22 puntos de Jaime Jáquez Jr.

Además de sus 22 puntos -con un 10 de 12 en tiros de campo, 83,3 %-, Jáquez Jr. aportó 7 asistencias y 2 rebotes.

Los Heat (11-6) encadenaron su cuarta victoria consecutiva en un duelo que controlaron prácticamente de principio a fin. Los 76ers (9-7) llegaron a empatar hasta en cuatro ocasiones, pero nunca lograron ponerse por delante en el marcador.

Norman Powell fue el máximo anotador de los Heat con 32 puntos. Kel'el Ware firmó un doble-doble con 20 puntos y 16 rebotes, igual que Bam Adebayo, con 18 puntos y 13 rebotes.

Para Philadelphia, Tyrese Maxey anotó 27 puntos, mientras que Andre Drummond terminó con 14 puntos y 23 rebotes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy