Aaron Gordon se perderá al menos un mes de competición por lesión en los isquiotibiales

Gordon llegó con molestias a ese partido, según el entrenador de los Nuggets, David Adelman, y se retiró al principio del primer cuarto tras chocar con el pívot de los Rockets Steven Adams.

Anoche no jugó ningún minuto en la derrota ante los Sacramento Kings, a la espera de que fuera evaluado.

El alero, que lleva doce temporadas en la NBA, estaba firmando su mejor campaña en registros de anotación, con 18,8 puntos por noche y un 53 % en el tiro.

Era una pieza fundamental en el esquema de los Nuggets, campeones de la NBA en 2023 con Gordon en sus filas, y que actualmente poseen el tercer mejor balance de la liga con 12 victorias y 4 derrotas.

