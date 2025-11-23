Básquetbol
23 de noviembre de 2025 - 14:15

Aaron Gordon se perderá al menos un mes de competición por lesión en los isquiotibiales

Miami (EE.UU.), 23 nov (EFE).- El alero de los Denver Nuggets Aaron Gordon permanecerá de baja entre cuatro y seis semanas por una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha que sufrió en la victoria de su equipo contra los Houston Rockets el pasado viernes, informó la cadena ESPN.

Por EFE

Gordon llegó con molestias a ese partido, según el entrenador de los Nuggets, David Adelman, y se retiró al principio del primer cuarto tras chocar con el pívot de los Rockets Steven Adams.

Anoche no jugó ningún minuto en la derrota ante los Sacramento Kings, a la espera de que fuera evaluado.

El alero, que lleva doce temporadas en la NBA, estaba firmando su mejor campaña en registros de anotación, con 18,8 puntos por noche y un 53 % en el tiro.

Era una pieza fundamental en el esquema de los Nuggets, campeones de la NBA en 2023 con Gordon en sus filas, y que actualmente poseen el tercer mejor balance de la liga con 12 victorias y 4 derrotas.

