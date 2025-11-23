Dani Miret: "Hemos jugado muy bien con el marcador gracias a nuestros líderes"

El joven entrenador de Badalona dio la enhorabuena al equipo "por la victoria, porque aquí nunca es fácil ganar" y a la afición "por venir aquí en un gran número y animarnos de está manera".
Respecto al análisis del partido, puso de relieve que en el primer cuarto han "estado bien defensivamente" y han "seguido bien" el "plan de partido".
"En el segundo hemos estado sólidos, pero ha habido un momento que nos ha faltado disciplina o ideas. Por suerte no nos han castigado. En la reanudación hemos tenido un tono menos a nivel defensivo y se han acercado en el marcador. Eso sí, lo teníamos previsto ya que ellos son un equipo de mucha experiencia y personalidad. Nosotros, también", ha añadido.
Para Dani Miret, la clave fue el tramo final: "En los momentos clave hemos estado bastante bien y hemos merecido la victoria. Ahora nos toca regenerarnos con las ventanas FIBA y trabajar, porque aún nos queda mucho".
Sobre la precipitación del MoraBanc en los momentos decisivos, Dani Miret lo tiene claro: "Cuando llevas una diferencia grande tienes que tomar decisiones con muchos riesgos y, cuando se han acercado, nosotros tenemos jugadores que quieren tener la pelota. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Nosotros hemos encontrado buenos tiros y nos ha ayudado a ganar".
"Habrá días de todo, pero competimos siempre con mucho esfuerzo y no ganamos los partidos porque sí. El parón nos dará aire para volver con más fuerza. Cero relajación y a continuar creciendo", sentenció Dani Miret.