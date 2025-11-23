El chileno Haase lidera a los Capitanes a la victoria sobre Birmingham en la G-League

Los Capitanes se mantienen en el quinto lugar de la división Sur con tres victorias y tres derrotas; Birmingham, con marca de 2-4 marcha sexto en el mismo sector.

Haase y James Bouknight fueron los líderes anotadores con 29 puntos cada uno en un juego en el que también destacaron el dominicano Anderson García con doble-doble, 24 puntos anotados y 12 rebotes.

El puertorriqueño Ramsés Meléndez aportó desde la banca 27 puntos, los mismos que Wade Taylor, y el argentino Tomas Chapero también tuvo un doble-doble con 22 puntos y 10 rebotes.

El quinteto de Vitor Galvani inició fino gracias a Haase y a James Bouknight, cada uno colaboró con 10 puntos a la ventaja de 29-18 que también ayudaron a construir los cuatro rebotes que aportó desde la banca el argentino Tomas Chapero.

Birmingham estuvo impreciso con apenas el 38 por ciento de efectividad en sus tiros de campo.

En el segundo cuarto los Capitanes salieron en modo rodillo liderados por Haase y Bouknight y los encestes de Anderson García, quien colaboró con 12 puntos y 7 rebotes.

El aporte de los suplentes fue vital para construir la ventaja al medio tiempo de 60-39 a la que Ramsés Meléndez ayudó con 13 puntos y Wade Taylor con 14.

Los Squadron, franquicia de New Orleans Pelicans de la NBA, nunca pudo conectar en sus transiciones ofensivas, acumularon un 37 por ciento en sus tiros de campo, y se vieron asfixiados por la buena defensa del equipo de la capital mexicana.

Los Capitanes mantuvieron una alta efectividad en el tercer cuarto; se alejaron 93-66 a pesar de que acumularon 8 entregas de balón, una más que las que sumaron en los primeros 2 períodos.

Wade Taylor se confirmó como el mejor de la segunda unidad del local, sumó 3 triples y llegó a 20 puntos, y Ramsés Meléndez y Andersson Garcia se confirmaron como dueños de la pintura con 17 rebotes entre ambos.

Ciudad de México no aflojó en el cierre del juego en el que su gran exhibición ofensiva les dio la victoria por 120-97.

Los Capitanes y los Squadron volverán a enfrentarse este lunes en la Arena de la Ciudad de México.