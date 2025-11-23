Joan Plaza: "No nos podemos permitir un cuarto malo y dos menos"

El experimentado técnico barcelonés no se mordió la lengua después de perder contra el Joventut Badalona: "Hemos tenido dos caras durante el partido (...) No nos podemos permitir ser bipolares. No tenemos tanto talento para poder anotar en cada partido 90 puntos. Si no hacemos bien los intangibles será difícil".
También fue autocrítico por el tramo final, cuando se perdió la pelota en los dos últimos ataques: "Las pérdidas del final es algo que se puede mejorar y yo soy el culpable. La lectura positiva, como me ha dicho uno de mis ayudantes, es que antes nos metían un carro y adiós. Cuando haces un esfuerzo así, después es muy difícil de gestionar desde el banquillo".
Por ello, analizó las imprecisiones. "La precipitación sucede en deportes de precisión, pero es más culpa mía que del jugador, y no nos lo podemos permitir. Eso sí, el tema es no ponerse 20 abajo. Tenemos que trabajar más que los otros equipos ya que no tenemos tantos recursos para disfrutar. No se puede salir con la flor en la mano, como se decía antiguamente, porque no siempre se nos aparecerá la Virgen".
Para acabar la rueda de prensa, sí que destacó de manera positiva que su equipo ha cambiado la cara: "Estamos en una línea ascendente, pero aún no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando y yo sí que estoy contento de no salir del partido y de no sacar la bandera blanca como antes. Para mí, aún estamos lejos de lo que somos capaces de hacer, aunque hemos dado algunos pasos", sentenció Plaza.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy