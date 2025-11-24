Doncic gana y se divierte, OKC y los Suns vuelan y Jáquez brilla con los Heat

Además, el mexicano Jaime Jáquez llevó de la mano a los Miami Heat con 22 puntos en su valiosa victoria en Philadelphia.

Los Lakers doblegaron a los Jazz por segunda vez en cinco días. Tras el 140-126 de Los Ángeles, con 37 puntos de Doncic, esta vez los de púrpura y oro triunfaron 108-106 en Salt Lake City con otro recital del esloveno.

Doncic firmó 33 puntos con 10 de 24 en tiros, once rebotes, ocho asistencias y tres robos en cuarenta minutos en pista. Una de sus asistencias y uno de sus robos llegaron en el segundo período, cuando interceptó un pase de Kevin Love, lideró el contragolpe y entregó a Jaxon Hayes el balón para un magnífico 'ally-oop'.

LeBron James, en su segundo partido del curso, consiguió 17 puntos, seis rebotes y ocho asistencias en 34 minutos para unos Lakers que tienen un balance de 12-4, al igual que los Denver Nuggets, con los que comparten la segunda plaza del Oeste.

También viven un gran momento de forma los Suns, que ganaron 111-102 a los San Antonio Spurs, sin el francés Victor Wembanyama, para sumar su décimo triunfo en los últimos doce partidos. Dillon Brooks metió 25 puntos y Devin Booker aportó 24 para los Suns.

Shai Gilgeous Alexander selló 37 puntos (13 de 18 en tiros), cinco rebotes y siete asistencias en 30 minutos en pista para entregar a los Thunder un nuevo triunfo, esta vez en el Paycom Center contra los Portland Trail Blazers del técnico Tiago Splitter.

OKC contó además con veinte puntos de Ajay Mitchell en la victoria contra los Blazers que, curiosamente, son el único equipo que ha sido capaz de ganarle en esta temporada.

Los campeones NBA llevan nueve triunfos consecutivos.

En Cleveland, Kawhi Leonard regresó tras perderse diez partidos por lesión, pero sus Clippers se estrellaron en la visita a los Cavaliers ante los 37 puntos y cinco triples de Donovan Mitchell.

Leonard metió veinte puntos, mientras que James Harden se quedó en 19 tras sellar 55 apenas 24 horas antes en Charlotte. Ivica Zubac firmó un doble doble de 33 puntos y 18 rebotes, sin premio.

En Philadelphia, los Miami Heat prolongaron su buen momento con un triunfo 127-117 contra los 76ers, con 22 puntos (10 de 12 en tiros de campo), dos rebotes y siete asistencias del mexicano Jaime Jáquez Jr.

Los Celtics dejaron atrás la última derrota sufrida en casa contra los Nets y triunfaron por 138-129 ante los Orlando Magic impulsados por 35 puntos de Jaylen Brown.

El español Hugo González, elegido con el número 28 en el último draft, metió un punto, capturó un rebote y dio dos asistencias en nueve minutos en pista saliendo del banquillo en el equipo de Joe Mazzulla.

Siguen sufriendo los Nets de Jordi Fernández, que perdieron contra unos Raptors en racha su decimotercero partido de 16 en esta temporada (109-119).

Los Raptors acumulan siete victorias consecutivas y doblegaron a los Nets con 17 puntos de Scottie Barnes y con 16 de RJ Barrett y Ja'Kobe Walter.