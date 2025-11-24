El Valencia recibe a un peligroso Bayern que llega herido por su mala racha

El encuentro enfrenta a dos estilos muy diferentes. El Valencia es uno de los equipos más anotadores de la competición, con un promedio de 88,9 puntos por partido, mientras que el Bayern es el segundo menos anotador, con una media de 77,9.

Eso sí, ambos construyen su juego de ataque alrededor del triple, dado que el Valencia es el segundo que más lanza, con una media de 32,5, y el Bayern es el tercero, con 28,5 de promedio.

El conjunto 'taronja' afronta este choque tras haber ganado la semana pasada en casa al Estrella Roja, que llegaba después de ganar ocho de sus nueve duelos anteriores, y haber 'rematado' el trabajo con una autoritaria victoria en la acb ante el Bàsquet Girona (98-72) también ante su público. El Bayern ganó en su liga en la pista del Ulm (77-81).

En la Euroliga, el Valencia es séptimo con un balance de siete triunfos y cinco derrotas, el mismo que tiene el Zalgiris, que es quinto. Por su parte, el Bayern es decimosexto con un bagaje inverso de cinco triunfos y siete partidos perdidos.

Las tres derrotas que han puesto en negativo al equipo de Gordon Hebert han tenido una importante dosis de drama. Cayó como local ante el Barça por 74-75 en un encuentro en cuyo minuto final falló un triple liberado y un tiro libre que podrían haber cambiado el ganador. Un guión similar vivió después en la cancha del EFES en la que cayó por 74-72 y tuvo un triple para ganar.

Su última derrota fue en la cancha del Baskonia, por 95-73, en un partido en el que ganó el primer cuarto por un claro 14-26 para después hundirse.

Eso sí, antes de esta mala racha, el equipo alemán había sido capaz de ganar en la complicada pista del París y en casa al Virtus Bolonia y al Real Madrid.

La visita del Bayern supondrá el regreso a Valencia de Vladimir Lucic, que jugó en el club entre 2013 y 2017, y el del también serbio Stefan Jovic, que jugó en la entidad las dos últimas campañas.

Ambos forman parte del núcleo duro de un equipo muy coral en el que también destaca la aportación de los exteriores Spencer Dinwiddie y Andreas Obst y de los interiores Oscar Da Silva e Isaiah Mike. También destaca la aportación del pívot Johannes Voigtmann, aunque en su caso lastrado por las lesiones.

En cambio, el interior Wenyen Gabriel, que estuvo este verano en el punto de mira del Valencia, no ha rendido como lo hizo la pasada campaña en el Panathiniakos.

Para este encuentro, Pedro Martínez estará pendiente de la recuperación de Kam Taylor, que no pudo jugar contra el Girona por una indisposición. En función de su estado deberá hacer dos o tres descartes técnicos. Los elegidos el domingo fueron Omari Moore y Neal Sako.