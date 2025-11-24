Ettore Messina dimite como entrenador del Olimpia Milán

Messina, de 66 años, ganador de 4 Euroligas (dos con el Virtus de Bolonia en 1998 y 2001 y dos con el CSKA de Moscú en 2006 y 2008) está considerado como uno de los grandes entrenadores del baloncesto actual, dejará su puesto en manos de Giuseppe 'Peppe' Poeta, uno de sus entrenadores ayudantes.

Así lo confirmó Leo Dell'Orco, presidente de la entidad italiana, quien agradeció el trabajo de Messina durante estos seis años y deseó suerte a su nuevo entrenador: "Quiero expresar mi sincero agradecimiento a Ettore Messina por los éxitos que logramos juntos, desde los campeonatos italianos que ganamos hasta las Copas y Supercopas de Italia, además de llegar a la Final Four de la Euroliga en 2021. Con la misma convicción, le deseo todo lo mejor a Peppe Poeta, confiado en que liderará al equipo con pasión y determinación", indicó.

Reconocido tres veces con el premio al Mejor entrenador de la Lega Basket Serie A (1998, 2001, 2005) y dos al Entrenador del Año de la Euroliga (2006 y 2008), Messina abandona el Armani Milán después de ganar dos ligas en 2022 y 2023; dos Copas de Italia en 2021 y 2022; y una Supercopa de Italia en 2020.

Como detalló el club, el técnico nacido en Catania, ex del Real Madrid, entre otros, "seguirá formando parte de la organización en su rol directivo, garantizando la continuidad y la experiencia dentro del club gracias a la experiencia adquirida a lo largo de los años".

Está previsto que Poeta debute este miércoles fuera de casa ante el Maccabi Tel-Aviv en la Euroliga, competición en la que actualmente ocupan el puesto undécimo con un balance de 6 victorias y 6 derrotas.