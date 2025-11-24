Jordi Fernández ve "interesante" y bueno para el baloncesto la liga europea de la NBA

Preguntado por EFE este domingo en Toronto, donde los Nets se enfrentaron a los Raptors, sobre si la NBA ha realizado alguna consulta formal o informal con los europeos como él que forman parte de la liga norteamericana, Fernández reconoció que el no tiene información sobre los planes de expansión a Europa.

Pero añadió que considera que es "un proyecto interesante porque todo lo que sea reforzar y mejorar el baloncesto, es importante. Es la inversión, la creación de un producto que pueda tener un impacto importante, no solo a nivel de juego sino también económico".

Y aunque la NBA no le ha consultado sobre el proyecto, Fernández añadió que está convencido de que será un producto de calidad.

"Lo que sí que sé es que la NBA, si lo hace, lo hará con mucho rigor, muy profesional y con muy buenas intenciones", dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fernández también defendió la cooperación para sacar adelante la idea.

"Yo creo que esto al final tiene que ser algo de colaboración entre todos y, como sabéis, si no hay colaboración seguramente habrá confrontación. Y bueno, al final lo que esperamos es que el producto sea mejor", explicó.

"Para el aficionado lo que queremos es que haya una marca, que esta marca se pueda vender y que todo el mundo disfrute mucho de ella, desde los jugadores a los aficionados y a los clubes. Yo creo que en esto las intenciones que la liga tiene son muy buenas y hay que ver cómo llevan el proceso para que todo esto se haga realidad", concluyó.

A principios de noviembre, el director general de NBA Europa, George Aivazoglou, desveló algunos de los aspectos del proyecto de la competición.

Según el directivo de la NBA, la futura liga podría iniciarse en octubre de 2027 y contaría con 12 equipos permanentes, así como cuatro más por méritos deportivos.

Los doce equipos fijos se situarán en Milán y Roma (Italia), Londres y Manchester (Reino Unido), París y Lyon (Francia), Madrid y Barcelona (España), Berlín y Múnich (Alemania), además de sedes en Atenas (Grecia) y Estambul (Turquía).