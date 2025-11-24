Panamá afronta el inicio de las eliminatorias mundialistas sin Iverson Molinar

"Lamentamos informar que Iverson Molinar estará de baja en esta primera ventana del Clasificatorio al Mundial de Baloncesto por condiciones médicas y recomendaciones de su club", señaló la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) en un comunicado.

La ausencia de Molinar, figura en la reciente clasificación hacia la AmeriCup, supone un importante vacío para el seleccionador argentino Gonzalo García, quien dirige al equipo panameño.

García inició este lunes los entrenamientos con el grupo casi completo y aseguró que el equipo llega "con la energía renovada y empezando una ilusión nueva, que es tratar de clasificar al Mundial".

Pese a la baja del escolta panameño, el técnico se declaró "conforme con la convocatoria" y destacó que todos los citados "están en su mejor momento, que es lo que necesitamos para competir" en un clasificatorio "bastante largo".

Sobre los rivales de la primera fase, García subrayó que el objetivo inmediato es avanzar a la siguiente ronda, aunque recordó la importancia de comenzar la competencia con buenas sensaciones.

"Son tres ventanas y empezar con el pie derecho sería ideal, pero hay que jugar los partidos. No hago futurología; trato de concentrarme en este primer duelo en casa, más teniendo en cuenta que contamos con jugadores en un gran momento", afirmó.

El entrenador señaló que Uruguay, rival del debut, "es un adversario directo, igual que Cuba y Argentina".

Panamá abrirá la primera ventana el próximo jueves ante Uruguay en la Arena Roberto Durán, en la capital panameña, y luego viajará a Montevideo para disputar el segundo encuentro de la serie.

América disputa estas eliminatorias clasificada en cuatro grupos: en el A compiten Estados Unidos, República Dominicana, Nicaragua y México; en el B, Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica; en el C, Brasil, Venezuela, Colombia y Chile; en el D, Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.