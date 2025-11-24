Theo Maledon, base del Real Madrid, mejor jugador de la octava jornada

Tras realizar su mejor partido con la camiseta del Real Madrid, Theo Maledon se convirtió este domingo en el Jugador de la Jornada 8. Su actuación en la cancha del Coviran Granada refrendó el buen momento que está demostrando en este inicio de competición, al que llegó algo más tarde que el resto debido a una lesión que le impidió disputar los dos primeros encuentros de su equipo.

Recuperado de los problemas físicos, Maledon se ha convertido en una de las piezas fundamentales de su técnico, Sergio Scariolo, que ha visto agradecida su confianza con el trabajo del base francés.

Maledon conquista por primera vez en su corta carrera en la Liga Endesa la designación como MVP del mes de noviembre gracias a los 18,8 créditos de media que ha logrado en los cuatro partidos disputados en este periodo.

Cuatro partidos que se saldaron con cuatro victorias del Real Madrid en las que la aportación de Maledon fue importante.

En el partido que cerraba este segundo mes de competición, el correspondiente a la jornada 8 disputado en Granada, el director de juego del conjunto blanco estableció sus nuevos topes en puntos (18), rebotes (4), asistencias (10) y valoración (26), después de ser fundamental para doblegar a un rival que no se lo estaba poniendo nada fácil al Real Madrid.

Una semana antes, en la jornada 7, los de Scariolo también supieron reaccionar frente al Surne Bilbao y buena parte de culpa la tuvo igualmente Theo Maledon. En ese partido, su estadística acabó con 23 créditos de valoración, después de anotar 17 puntos, capturar 3 rebotes y dar 2 asistencias.

Y también llegó a los dobles dígitos en valoración en la jornada 5, la que abrió el mes de noviembre, en la que sumó 17 créditos frente al Casademont Zaragoza. En el Príncipe Felipe, aportó a su equipo 6 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias, con un +/- de 12.

Su partido menos destacado fue el disputado en la jornada 6, en el Olímpic de Badalona frente al Joventut. Tras 11 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias, finalizó el choque con 9 créditos de valoración.

Theo Maledon ha finalizado este mes de noviembre con unas medias de 13 puntos, 66,7% en triples, 52,6% en tiros de dos, 87% en tiros libres, 3 rebotes, 5,8 asistencias y 18,8 de valoración, siendo fundamental en el pleno de victorias (4/4) logradas por el Real Madrid en este periodo.

Destacar que jugadores como Kameron Taylor (30), Santi Yusta (24,3) o Melwin Pantzar (19,5) tenían mejor promedio, pero no cumplían los requisitos de 50% de victorias o de haber disputado 2/3 de los partidos del mes.