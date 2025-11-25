115-125. Jokic sella su décimo triple doble ante los Grizzlies de Aldama

Jokic sumó diez triples en 17 partidos este año con los Nuggets, que tienen un balance de 13-4, el segundo mejor del Oeste después del 17-1 de los Oklahoma City Thunder.

Jamal Murray firmó 29 puntos y ocho asistencias y Peyton Watson aportó 27 puntos para los Nuggets.

En los Grizzlies, el canario Aldama logró doce puntos, seis rebotes, seis asistencias, dos robos y dos tapones en 32 minutos en pista, saliendo del banquillo.

El máximo anotador de Memphis fue Jock Landale, quien metió 26 puntos y capturó diez rebotes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Grizzlies tienen un balance de 6-12 y están en zona de 'play-in' en este arranque de temporada.