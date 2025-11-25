Básquetbol
25 de noviembre de 2025 - 01:25

115-125. Jokic sella su décimo triple doble ante los Grizzlies de Aldama

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2391

Chicago (EE.UU.), 24 nov (EFE).- El serbio Nikola Jokic consiguió este lunes su décimo triple doble de la temporada, con 17 puntos, 10 rebotes y 16 asistencias en la victoria 125-115 lograda por los Denver Nuggets en el campo de los Memphis Grizzlies de Santi Aldama.

Por EFE

Jokic sumó diez triples en 17 partidos este año con los Nuggets, que tienen un balance de 13-4, el segundo mejor del Oeste después del 17-1 de los Oklahoma City Thunder.

Jamal Murray firmó 29 puntos y ocho asistencias y Peyton Watson aportó 27 puntos para los Nuggets.

En los Grizzlies, el canario Aldama logró doce puntos, seis rebotes, seis asistencias, dos robos y dos tapones en 32 minutos en pista, saliendo del banquillo.

El máximo anotador de Memphis fue Jock Landale, quien metió 26 puntos y capturó diez rebotes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Grizzlies tienen un balance de 6-12 y están en zona de 'play-in' en este arranque de temporada.