117-122. Los Pistons, 13 victorias consecutivas

Los Pistons doblegaron 117-122 a los Pacers a domicilio e incrementaron su balance a 15-2. Sus únicas derrotas llegaron contra los Cleveland Cavaliers y los Chicago Bulls.

Cade Cunningham lideró con 24 puntos a un grupo de seis jugadores de los Pistons con dobles dígitos en anotación. Entre ellos, Jalen Duren firmó un doble doble de 17 puntos y doce rebotes y Caris LeVert metió 19 puntos saliendo del banquillo.

Los Pistons dejaron en evidencia los límites de los Pacers, hundidos en el este con un balance de 2-15 (solo los Wizards lo hicieron peor, 1-15) tras disputar las Finales en la última temporada.