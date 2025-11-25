Los Capitanes, liderados por el puertorriqueño Meléndez, vencen al Birmingham Squadron

Con parciales de 22-27, 20-13, 39-34, 34-28, los mexicanos fueron de menos a más y llegaron a cuatro triunfos luego de empezar la temporada con tres reveses. El Birmingham cayó por quinta ocasión en siete salidas.

Los Capitanes tuvieron un inicio lento; LJ Figueroa falló dos disparos de larga distancia en el arranque y en los siguientes cinco minutos los ataques erráticos fueron una tendencia para el cuadro mexicano.

El Squadron, encabezado por Keion Brooks, se escapó 9-0, pero poco a poco el equipo de casa se recuperó y llegó a acercarse 18-17, aunque los estadounidenses cerraron mejor y ganaron el primer cuarto por 27-22.

Capitanes empezó con precisión en las transiciones y con tres canastas consecutivas le dio la vuelta al marcador para ponerse delante 28-27.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los dos cuadros fallaron en la segunda parte del segundo parcial; Capitanes dejó ir una ventaja de cinco puntos y el Birminham empató 38-38 a falta de 3:41 minutos.

El argentino Tomás Chapero le hizo un elegante bloqueo a Keoion Brooks cuando el marcador estaba 40-40. Los Capitanes tuvieron la última posesión, aprovechada por Boo Bui, quien convirtió el 42-40 para confirmarse como lo mejor del cuadro mexicano en la primera mitad, con 12 puntos y tres rebotes.

El cuadro de la capital mexicana comenzó concentrado ante un rival con dos violaciones de 24 segundos, que se vio superado por la efectividad del cuadro de casa.

Cuando el reloj marcaba 1:43 del tercer cuarto, Figueroa anotó una canasta para poner a Capitanes delante por 44-43, después de lo cual el equipo del entrenador brasileño Vito Galvani se escapó 48-57 con protagonismo del chileno Felipe Hasse con un par de disparos de tres.

Con la pizarra 61-52, los Capitanes fallaron de manera reiterada y el Squadron empató 61-61 con tres disparos de larga distancia, dos de John Oneil y uno de Christian Hunter.

En unos pocos instantes el puertorriqueño RJ Meléndez le devolvió la confianza a Capitanes de una manera contundente, con tres triples consecutivos para poner la pizarra 70-61 para los mexicanos.

El Birmingham luchó sin dar muestras de agotamiento a 2.240 metros sobre el mar y se mantuvo cerca en el marcador. En el último minuto el equipo se acercó 76-74,aunque los Capitanes cerraron mejor y ampliaron la ventaja a 81-74.

Con defensa hermética y ataque liderado por Meléndez, eficiente en los disparos de tres, el equipo de casa se escapó 90-76 a ocho minutos del cierre. Mantener su buena defensa y la efectividad en el ataque fue suficiente para que Capitanes firmara el triunfo.

Meléndez anotó 20 puntos, todos en la segunda mitad y fue el mejor de Capitanes, en tanto Christian Shumate lideró al Squadron, también con 20 unidades.