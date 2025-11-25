25 de noviembre de 2025 - 09:10
Markus Howard, sufre traumatismo craneofacial y es baja de última hora en el Baskonia
Vitoria, 25 nov (EFE).- El jugador estadounidense del Kosner Baskonia Markus Howard causará baja de última hora este martes ante Zalgiris Kaunas, en el duelo que se disputará en Lituania correspondiente a la jornada 13 de Euroliga.
Según ha explicado el club vitoriano, el exterior azulgrana sufrió un traumatismo craneofacial casual durante el entrenamiento en la mañana de este lunes y no pudo viajar a Kaunas con el resto de la expedición.
El jugador queda "pendiente de evolución", apuntó el club de Vitoria en una nota de prensa.