Xavi Pascual quiere celebrar su regreso al Palau con una victoria ante el colista

Tras dirigir al equipo en dos partidos a domicilio (74-73 contra el Anadolu Efes en la Euroliga y 61-72 contra el Dreamland Gran Canaria en la Liga Endesa), Pascual intentará celebrar con un victoria su primer duelo como local.

Lo tendrá fácil a priori, porque se mide al ASVEL que, con un balance de 3-9, es el peor ataque (75,6 puntos), el peor en rebotes defensivos (20,3), el peor en asistencias (15,5) y el peor en porcentaje de tiro (48,6% de dos y 31,3% en triples) de toda la competición.

Además, el histórico de enfrentamientos entre ambos equipos en la Euroliga es claramente favorable a los azulgranas (12-5). En nueve visitas al Palau, los franceses solo han vencido en dos ocasiones y esta temporada no ha ganado ninguno de sus siete duelos como visitante en la máxima competición continental.

Aún así, Pascual que vuelve a dirigir al Barça tras la destitución de Joan Peñarroya, recela de un equipo que cuenta con dos bases con muchos puntos en sus manos como Glynn Watson (14,1 puntos) y Nando de Colo (12,7) y la aportación defensiva y el trabajo oscuro de interiores como Bodian Massa (4,8 rebotes), Mbaye Ndiaye (4,7 rebotes y 1,2 tapones) y Armel Traoré (79,5% en tiros de dos).

Con De Colo y el exazulgrana Thomas Heurtel recuperados de sus problemas físicos, el ASVEL Villerbaune llega al Palau con la intención de estrenar sus casillero de victorias a domicilio.

Y el Barça, con un balance de 7-5, intentará sumar un triunfo que lo sitúe de nuevo en el top-8. La receta de Pascual, como siempre, será la defensa, aspecto en el que el equipo ha mejorado ostensiblemente en estos dos primeros partidos con el técnico de Gavá en el banquillo (solo ha encajado 67,5 puntos de media).

Para mantener esos guarismos se antoja fundamental la intensidad que aportan a ambos lados de la pista el ala-pívot Toko Shengelia, el máximo reboteador (4,9) y mejor valorado de los azulgranas en la Euroliga (16,1), el pívot Jan Vesely (10,3 puntos) y el ala-pívot Joel Parra, al que Pascual está dando más protagonismo en la rotación que Peñarroya.

Y en la parcela ofensiva, además de la aportación del propio Shengelia (12,4 puntos), el equipo confía en el talento de los exteriores Will Clyburn (13,2) y Kevin Punter (11,8).

En Turquía, ante el Anadolu Efes, Punter (5 puntos) y Clayburn (3) no tuvieron el día, y los 16 puntos y 5 rebotes de Vesely no sirvieron para evitar la derrota del equipo azulgrana, que pagó su desacierto en el tiro exterior (7 de 32 en triples).