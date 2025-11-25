Xavi Pascual sobre su regreso al Palau: "Sin duda será un momento especial para mí"

Tras dirigir al conjunto catalán en dos partidos a domicilio (74-73 contra el Anadolu Efes en la Euroliga y 61-72 contra el Dreamland Gran Canaria en la Liga Endesa), Pascual volverá a sentarse mañana en el banquillo de la que fue su casa durante once temporadas, primero como asistente de Dusko Ivanovic y después como entrenador principal.

"Lo tengo un poco visualizado en la cabeza, salir al Palau, con la gente, y sé que será un momento muy bonito. Pero tampoco lo he pensado mucho, porque todo eso queda en un segundo plano comparado con la importancia de jugar bien, de mejorar y de ganar este partido, que lo considero francamente importante para nuestro futuro", ha afirmado en rueda de prensa.

El técnico de Gavá ha dicho estar intentado "construir un camino" en esta nueva etapa y ha asegurado estar satisfecho con la respuesta que están dando sus jugadores.

"Yo siempre pienso que tengo los mejores. En el momento que trabajas conmigo, pienso en cómo sacar el mejor rendimiento de ti. En este momento, estoy muy contento con el equipo, de cómo están trabajando y de como se están intentando adaptar", ha afirmado.

Eso sí, Pascual es consciente de que aún hay mucho margen de mejora en la plantilla, sobretodo en el aspecto físico. "Por el baloncesto que necesito, quiero a mis jugadores físicamente al cien por cien en los dos lados de la pista. No es una crítica a nadie, pero necesitamos entrenar a buen nivel para competir a buen nivel, y llegará".

La visita al Palau del ASVEL, "que está recuperando gente como (Nando) De Colo o (Thomas) Huertel", ha alertado Pascual, será una buena prueba de fuego para este nuevo Barça.

"Tienen un equipo muy físico y atlético, muy rápido en las transiciones. Es uno de los partidos claves de la temporada en esta primera vuelta. Con la ayuda del Palau, que estará lleno de gente, intentaremos ganar", ha comentado el técnico barcelonés.