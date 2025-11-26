La nueva España de Chus Mateo echa a andar tras el ciclo de oro de Scariolo

El italiano, que anunció el pasado 2 de julio su decisión de cambiar de aires para entrenar al Real Madrid, último club de Mateo, al finalizar el Eurobasket, abandonó su etapa como seleccionador habiendo sido una vez campeón del mundo (2019), cuatro veces campeón de Europa (2009, 2011, 2015 y 2022) y otra bronce (2017) y dos veces medallista olímpico; de plata en Londres 2012 y de bronce en Río de Janeiro 2016.

En una doble jornada de partidos de clasificación, que continuará el domingo ante Georgia, uno de los verdugos de la selección en la fase de grupos del pasado Eurobasket, en el último compromiso con Scariolo en el banquillo, España tratará de comenzar con buen pie su camino hacia el próximo Mundial, en un grupo en el que también se encuentra Ucrania.

En su primera prueba, Mateo sólo contará con uno de los integrantes del equipo nacional en el pasado Eurobasket, el alero Santi Yusta, así como veteranos ganadores del Europeo de 2022 como Alberto Díaz y Jaime Fernández.

Sin jugadores Euroliga en la convocatoria, salvo Izan Almansa, jugador del Real Madrid que alterna sus actuaciones con el equipo Sub-22, el entrenador madrileño llamó por primera vez al veterano base Lluis Costa, del Covirán Granada, y al pívot de 22 años Great Osobor, Science City Jena, para debutar con 'La Familia'.

La lista de 14 la completan viejos conocidos como Francis Alonso, Pep Busquets, Álvaro Cárdenas, Oriol Paulí, Álex Reyes, Miquel Salvó, Fran Guerra y Dani Díez. Además, en calidad de invitados, también asisten Miguel Allen y Miguel González.

En total, hasta 14 clubes (12 de la Liga Endesa) cuentan con representación entre los 16 jugadores (14+2) convocados.

Tras el tercer entrenamiento del equipo en el Palacio Multiusos de Guadalajara, donde 'La Familia' se prepara en la víspera de su primer partido ante Dinamarca en la localidad de Farum, Mateo definió este miércoles al cuadro danés como "un rival muy peligroso", para el que pide "máximo respeto".

El seleccionador ofreció un análisis minucioso del primer rival, del que destacó su físico, su rapidez y su agresividad defensiva: "Tienen mucha actividad, son altos y defienden muy bien. En ataque no necesitan elaborar: tiran muy pronto, corren mucho y aprovechan el talento individual en situaciones de campo abierto".

Por su parte, a los daneses les bastaron dos victorias ante Noruega, después de perder sus dos enfrentamientos con Croacia, para superar la fase previa y acceder a un grupo en el que parte como candidato a la última plaza.

Dinamarca nunca se ha clasificado para un Mundial y no juega un Europeo desde 1955, pero en los últimos años suma algún resultado de mérito, como el triunfo frente a Georgia en casa el pasado febrero en la fase previa para el Eurobasket.

Aunque aparecen en la lista de 15 convocados, sus dos estrellas y únicos jugadores de Euroliga, los escoltas Iffe Lundberg (Maccabi) y Shavon Shields (Olimpia Milán), apuntan a ser dos de los descartes y sólo parecen tener opciones de llegar para el siguiente encuentro contra Ucrania.

Hasta cinco jugadores daneses compiten en el baloncesto español, entre ellos dos en la Liga Endesa: el pívot Bakary Dibba (Breogán) y el escolta Gustav Knudsen (Manresa). De igual manera, en otras categorías del baloncesto nacional lo hacen el pívot Kevin Larsen (Lucentum), el ala-pívot David Kristensen (Zamora) y Marcus Engelhardt Møller (Unicaja U22).

Así, España comenzará el primero de sus dos compromisos para la clasificación al Mundial 2027 de Catar, después regresará a casa para medirse el domingo frente a Georgia en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife).