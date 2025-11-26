Laprovittola estará un mes de baja por una lesión en el aductor del muslo derecho

Así lo ha comunicado este miércoles el club catalán antes del encuentro de la decimotercera jornada de la Euroliga que el equipo entrenado por Xavi Pascual disputará en el Palau Blaugrana frente al ASVEL Villeurbane francés.

Se trata de la segunda dolencia muscular que sufre Laprovittola después de recibir el alta médica en agosto pasado de la grave lesión en la rodilla derecha que padeció el curso pasado.

A principios de octubre, el internacional argentino se lesionó el mismo músculo pero del muslo izquierdo y estuvo otras cuatro semanas en el dique seco.

Su ausencia se suma a la del también base Juan Núñez, baja de larga duración por una lesión en la rodilla derecha.

