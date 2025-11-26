Panamá inicia ante Uruguay su camino hacia la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027

Los panameños, que para esta ventana no contarán con la presencia de su principal referente, Iverson Molinar, intentarán comenzar con el pie derecho ante un rival de alto nivel.

El entrenador de Panamá, el argentino Gonzalo García, reconoció que son tres ventanas clasificatorias, pero señaló que "empezar con el pie derecho sería ideal".

Sobre el rival de esta primera ventana, la selección de Uruguay, el técnico destacó el gran nivel del conjunto suramericano, pero precisó que "es un adversario directo", al igual que Cuba y Argentina, que completan el grupo D.

A pesar de no contar con Molinar para este doble compromiso con los uruguayos, García tendrá en sus filas a jugadores como Jhivvan Jackson y Ricardo Lindo Jr., quienes asumirán buena parte del peso ofensivo y defensivo del conjunto centroamericano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El entrenador reiteró estar "muy contento por esta convocatoria y que hayan elegido venir a jugar para su selección".

Para esta primera ventana de los clasificatorios a la Copa del Mundo fueron convocados: Jhivvan Jackson, Ricardo Lindo Jr., Eric Romero, Akil Mitchell, Ezequiel Bell, Trevor Gaskins, Justin Quintero, Jonathan Salazar, Gil Atencio, Amílcar Sánchez, Daniel Girón y Roberto Armstrong.

Con este grupo de jugadores, García expresó que busca formar un equipo que no solo aspire a realizar un buen torneo, sino que alcance el gran objetivo, "el de conseguir una vacante para el próximo mundial".

Los panameños devolverán la visita a los uruguayos el próximo domingo, cuando disputen el segundo encuentro que cierra esta primera ventana, en el Antel Arena de Montevideo.

La Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) destacó que, desde 1970 a la fecha, Uruguay (44 en el ránking FIBA) y Panamá (58) se han enfrentado en 16 ocasiones, con saldo equilibrado de ocho victorias por lado.

La última vez que estas dos selecciones se vieron las caras fue en el clasificatorio hacia la FIBA AmeriCup, con dos triunfos para los uruguayos, por pizarras de 99-78 y 77-55. La más reciente victoria panameña sobre Uruguay se remonta a 2021, por marcador de 77-71.

La edición del Mundial 2027 se llevará a cabo en Catar y contará con 32 naciones. Este evento también clasificará a los equipos directamente para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 o mediante cuatro Torneos de Clasificación Olímpica FIBA.

Un total de 80 selecciones nacionales de las cuatro regiones de la FIBA —África (16), América (16), Asia y Oceanía (16) y Europa (32)— competirán en los clasificatorios hacia la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.