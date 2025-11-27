El Anadolu Efes turco destituye a su entrenador Igor Kokoškov

Kokoškov, campeón de Europa con la selección de Eslovenia en 2017 y que un año después se convirtió en el primer europeo en dirigir un equipo NBA, al estar al frente de Phoenis Suns, deja el Anadolu tras tan solo cinco meses en el cargo en los que no logró regularidad ni en la Euroliga, con 5 victorias y 8 derrotas, ni en la Superliga turca, en la que marcha en la cuarta posición.

El equipo estambulí estará ahora bajo la dirección del exseleccionador esloveno y segundo entrenador del Anadolu Efes, Radovan Trifunovic, hasta determinar quien será el nuevo director técnico.

Trifunovic, exjugador y técnico desde 2008, ejerció como seleccionador de Eslovenia desde 2017 hasta el 2020. En los últimos años ha formado parte como asistente de los cuerpos técnicos de grandes equipos como el Fenerbahçe o el Bahçeşehir hasta que llegó al Anadolu Efes en 2025.