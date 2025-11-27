Kokoskov es cesado como entrenador del Anadolu Efes

Kokoskov firmó por el doble campeón de Europa el pasado verano, después pasar los últimos cuatro como técnico asistente en Dallas Mavericks, Brookly Nets y Atlanta Hawks, de la NBA.
El serbio también fue seleccionador de la Eslovenia de Luka Doncic que fue campeona del Eurobasket 2017 y pasó por el banquillo del Fenerbahce en la campaña 2020/2021.
"Como Club Deportivo Anadolu Efes, nos hemos separado del Sr. Igor Kokoskov. Le agradecemos su contribución a nuestro club y le deseamos éxito en su carrera", informó el club otomano.
Con un récord negativo de cinco victorias y ocho derrotas y en el puesto 15 de la Euroliga, y un saldo positivo de 6 victorias y 3 derrotas en la liga de Turquía, Kokoskov se convierte en el tercer técnico de equipos de la competición continental relevados esta semana, después de las renuncias de Ettore Messina en el Olimpia Milán y de Zeljko Obradovic en el Partizan de Belgrado, este último aún con una situación incierta.
Asimismo, fueron despedidos recientemente por sus respectivos equipos Ioannis Sfairopoulos, en el Estrella Roja, y Joan Peñarroya, en el Barça.
Como informó el Anadolu Efes, el equipo seguirá bajo la dirección de Radovan Trifunovic hasta que se nombre un nuevo entrenador.