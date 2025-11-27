La Euroliga y la Eurocopa volverán a jugarse en Israel a partir del 9 de diciembre

Así lo decidieron este jueves en una reunión los clubes que forman parte de la Euroliga después de "evaluar la situación" en Israel, país que una delegación de la competición visitó la semana pasada para inspeccionar "las condiciones actuales y las medidas de seguridad que deben implementarse" para la reanudación de ambas competiciones.

De esta manera, los equipos israelíes de la Euroliga y la Eurocopa, que estaban disputando sus partidos como locales en sedes neutrales desde octubre de 2023 podrán volver a jugar ambas competiciones en sus pabellones dos años después.

El primer partido en Israel desde octubre de 2023 será un Hapoel Jerusalén-Hamburgo de la décima jornada de la Eurocopa, mientras que el primer duelo de la Euroliga se disputará el 11 de diciembre, cuando el Maccabi Tel Aviv recibirá la visita del ASVEL Villeurbanne en el partido de la jornada 15 de la máxima competición continental.

El Hapoel de Tel Aviv, el otro equipo israelí que disputa la Euroliga, volverá a jugar en su pabellón el 16 de diciembre frente al Estrella Roja.

"Euroleague Basketball seguirá supervisando de cerca la evolución de la situación y mantendrá una comunicación constante con las autoridades locales e internacionales, los equipos visitantes y todas las organizaciones pertinentes para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas", asegura el comunicado.

En ese sentido, añade el comunicado que el plan de retorno a Israel "se compromete a una plena cooperación y alineación con las recomendaciones o restricciones del gobierno nacional en lo referente a los viajes de los equipos a Israel".