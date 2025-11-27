Shai pone a los Thunder con un pie en la NBA Cup y los Celtics cortan la racha de Detroit

La de este jueves fue la penúltima jornada de NBA Cup antes de la fase final, sin que ningún equipo pudiese unirse a los ya clasificados Toronto Raptors y Los Angeles Lakers, pero con los Celtics, los Timberwolves, los Golden State Warriors, los Houston Rockets, los Sacramento Kings, los Charlotte Hornets y los Portland Trail Blazers oficialmente eliminados.

El partido en Oklahoma City era una reedición de la reciente final de la Conferencia Oeste. Hoy, los Timberwolves (10-8) dieron guerra, pero les faltó algo para realmente inquietar a los todopoderosos Thunder, que solo han perdido un partido de 19 disputados.

Gilgeous-Alexander jugó pese a aparecer como "dudoso" en la lista de lesiones de los Thunder, que se ponen 3-0 en su grupo de la NBA Cup.

Para los Timberwolves Anthony Edwards anotó 31 puntos, 14 de ellos en el último cuarto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Milwaukee Bucks (8-11), vigentes campeones de la NBA Cup, se complicaron su pase a la fase final tras perder por 106-103 ante unos Miami Heat (13-6) que de momento son líderes de su grupo tras cerrar sus cuatro partidos con un balance de 3-1.

Fue la victoria número 800 de Erik Spoelstra como entrenador. Una victoria impulsada por los 29 puntos de Tyler Herro y el doble-doble de Bam Adebayo (17 puntos y 11 rebotes).

Los Bucks están en crisis, con seis derrotas seguidas, las últimas cuatro sin el lesionado Giannis Antetokounmpo. Ryan Rollins y Myles Turner fueron hoy sus máximos anotadores, con 26 y 24 puntos, respectivamente.

Cade Cunningham anotó 42 puntos para los Pistons (15-3), aunque falló un tiro libre con el que habría igualado el partido a 115 a menos de cuatro segundos del final.

Los Pistons solo habían encadenado 13 victorias otras dos veces -en las temporadas 1989-90 y 2003-04-, en ambas acabaron proclamándose campeones.

Para los Celtics (10-8), oficialmente fuera de la NBA Cup pese a su triunfo, Jaylen Brown anotó 33 puntos y Derrick White 27 tras machacar a triples (6 de 8) a los Pistons en la segunda mitad.

Detroit, con un 2-1 en la copa, se jugará el pase a la fase final este viernes con los Orlando Magic, que van 3-0.

Stephen Curry se retiró cojeando a los vestuarios antes del final del partido, tras varios minutos con molestias. Los Houston Rockets, sin Kevin Durant, ganaron en San Francisco por 100-104, pero los dos equipos quedaron eliminados.

Los Rockets (11-4) levantaron 14 puntos en contra en el tercer cuarto con un Reed Sheppard que hizo el partido de su vida con 31 puntos, 9 rebote y 5 asistencias.

Curry se quedó con solo 14 puntos para los Warriors (10-9), que tuvieron a Jimmy Butler como máximo anotador con 21 puntos.

Además, en Nueva Orleans, los Memphis Grizzlies derrotaron 128-133 a los Pelicans en la prórroga, mientras que los Toronto Raptors encadenaron su noveno triunfo frente a los Indiana Pacers (97-95) con una canasta de Brandon Ingram a menos de un segundo del final.

En Portland, Los San Antonio Spurs vencieron 102-115 a los Trail Blazers. De'Aaron Fox para San Antonio y Deni Avdija para Portland terminaron con 37 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias cada uno.

Los New York Knicks ganaron 101-129 a los Charlotte Hornets y los Phoenix Suns derrotaron 100-112 a los Sacramento Kings.