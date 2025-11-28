90-92. Jamaica logra histórica victoria sobre Puerto Rico con canasto de Kofi Cockburn

Con el partido empatado 90-90, el jamaiquino Chase Audige falló un triple restando tres segundos, pero Cockburn atrapó el rebote ofensivo, lanzó el balón casi frente al canasto y encestarlo al acabar el tiempo reglamentario en el partido celebrado en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

La victoria de Jamaica es la primera sobre Puerto Rico en su historial después de perder sus cuatro desafíos anteriores, siendo el último en el año 2013, según detalla FIBA en su portal.

Jamaica abrió el encuentro de este viernes bastante certero con una buena ventaja de 3-10 y varias ventajas adicionales de cinco o seis tantos, aunque Puerto Rico se acercó en algunas ocasiones hasta que el armador Zakai Zeigler, quien debutó con la selección puertorriqueño, atizó un triple y puso arriba a su quinteto 26-25.

Pese a ello, el primer periodo acabó empatado 26-26 con un tiro libre de Tyran De Lattibeaudiere.

En el segundo periodo, nuevamente ambos equipos batallaron reñidamente.

Con el partido igualado 38-38, el escolta puertorriqueño Gian Clavell anotó un triple para darle ventaja a su equipo, 41-38.

Sin embargo, los jamaiquinos, encabezados por Cockburn, quien acabó el encuentro con 26 puntos, le dio nuevamente ventaja a Jamaica, 47-45, aunque después de ese canasto, Clavell respondió con otro triple y retomar la ventaja 47-48.

Puerto Rico, a su vez, atizó varios canastos más, incluyendo un triple de Gary Browne y llevar la primera mitad del desafío, 57-52.

Jamaica, no obstante, silenció a los puertorriqueños que acudieron al partido en el inicio del tercer periodo al abrir el mismo con un avance de 16-0 para obtener una cómoda ventaja de 57-68, hasta que Isaiah Piñeiro encestó el primer canasto de la tropa local en ese tiempo.

La escuadra puertorriqueña volvió a reaccionar, y con varios canastos y tiros libres de Zeigler, acortó la ventaja a 64-70, aunque no fue suficiente, pues nuevamente llegó la figura de Cockburn, y con un tiro de campo de su parte, abrió el marcador 68-76 rumbo al último periodo.

En el cuarto periodo, luego de que Puerto Rico acortara el desafío a cinco tantos, Jamaica reaccionó y amplió la ventaja, esta vez de 12, con un mate de Kentan Facey.

Puerto Rico, sin embargo, no se rebajó, acortando la ventaja lo más que pudieran hasta que Clavell acertó otro triple para retomar el juego a su favor 88-87 restando 1:35.

Pero, esto no fue suficiente, pues luego Chase Audige anotó dos tiros libres para poner el juego a su favor 88-89.

Luego, Cockburn encestó un tiro libre de dos intentos y el puertorriqueño Christian Negrón sembró el balón para igualar el desafío hasta que llegó el canasto de oro del pívot jamaiquino.

Ambos equipos volverán a jugar el próximo lunes a las 20.00 (00.00 GMT).

92. Jamaica (26+26+24+16): Bailey (-), Thelwell (12), Gill (-), Fraser (6), Cockburn (26), Thomas (11), Audige (11), De Lattibeaudiere (15), McDonald (-), Johnson (-), Facey (11), Kellier (-). Seleccionador: Richard Turner 90. Puerto Rico (26+31+11+22+) Browne (7), Ortiz (17), Clavell (14), Thompson (8), Morales (11), Negrón (12), Piñeiro (4), Zeigler (13), Fernández (-), Cintrón (2), Matías (2). Seleccionador: Carlos González.

Árbitros: Juan Fernández (ARG), Alan Dos Santos (BRA) y Yezid Carreño (COL).