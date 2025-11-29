Doncic, agradecido con Lakers y NBA por arreglar la pista de la Copa y proteger su "salud"

Doncic se había quejado recientemente por la calidad de la pista amarilla usada por los Lakers en el derbi angelino contra los Clippers y su equipo usó un parqué tradicional este viernes en el duelo ganado por los de púrpura y oro contra los Dallas Mavericks.

"Aprecio que los Lakers y la liga nos hayan hecho un favor. Hablé de eso, así que les agradezco por cambiar la pista, y permitirnos estar sanos", afirmó Doncic tras el partido contra los Mavericks, su exequipo.

El pasado martes, en la victoria cosechada contra los Clippers, los Lakers compitieron en una pista de color amarillo brillante que Doncic consideró resbaladiza.

Eso no le impidió dominar el derbi con 43 puntos, 32 de ellos anotados en una espectacular primera mitad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se espera que la pista de la NBA Cup de los Lakers se vuelva a utilizar en los cuartos de final, con una versión modificada que garantice la seguridad de los jugadores.

Los Lakers, que ganaron la Copa en su edición inaugural, en 2023, disputarán los cuartos de final contra los San Antonio Spurs el próximo 10 de diciembre.